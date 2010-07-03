Россиян призвали правильно формировать вкусовые пристрастия детей

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова призвала родителей формировать вкусовые пристрастия своих детей с самого детства. Она заявила, что если ребенка приучить с детства есть сладкое, торты и мучное, то в дальнейшем ему придется научиться себя ограничивать. Об этом она заявила Агентству "Москва".
"Если он не может ограничивать психологически, то у него потом возникают различные заболевания, в том числе заболевание сахарным диабетом и так далее. Привязанность к каждому продукту формируется с детства. Если родители ребенка кормят разнообразными продуктами – это одна категория людей. Если дети питаются макаронами с сосисками с утра и до вечера, что они очень любят, – это другая категория", – заявила Шарапова.
Она добавила, что зависимость от продуктов формируется тогда, когда родители приучают своего ребенка к определенному типу питания.
Риску развития ожирения более подвержены дети, которых не кормили грудью, заявили ранее во Всемирной организации здравоохранения. Ученые изучили данные о здоровье детей в 21 стране Европы. Оказалось, что из 13,7 миллиона крайняя степень ожирения была у почти 400 тысяч. Лишний вес выявили у каждого пятого ребенка.
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