Мурашко отметил рост числа обращений к врачам с травмами и отравлениями

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В течение трех нерабочих дней в России отмечается рост числа обращений из-за травм и отравлений. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, за этот же период также наблюдался рост числа смертельных случаев.

"По итогам трех нерабочих дней мы, к сожалению, отмечаем определенный рост числа обращений в связи с травмами и отравлениями", – цитирует Мурашко РИА Новости.

Он также добавил, что эти показатели чаще всего связаны со злоупотреблением спиртных напитков.

Ранее Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, решение о смягчении и снятии противоэпидемических ограничений необходимо принимать, основываясь на данных об обстановке в регионах.

