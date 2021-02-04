Роскачество сообщило о пестицидах в бананах, заявленных как органическая продукция

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Роскачество выявило признаки нарушений маркировки среди бананов из Эквадора, помеченных как органическая продукция. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе исследований специалисты обнаружили пестицид хлорпирифос в концентрации 0,029 миллиграмма на килограмм.

"Сама продукция была промаркирована как 100% Organic bananas. В органической продукции недопустимо даже минимальное содержание пестицидов. Исключение: пестициды природного происхождения", – отметили в ведомстве.

Хлорпирифос предназначен для уничтожения вредных насекомых и с 1 октября 2020 года был даже запрещен в странах Евросоюза.

Помимо бананов, в Роскачестве суммарно оценили 30 товаров 22 торговых марок из 10 стран мира с маркировкой органической продукции. В список попали детское питание, макаронные изделия, рис и другие продукты. Отклонений по пестицидам и ГМО обнаружено не было.

В январе специалисты Роскачества изучили пряности 15 торговых марок из России, Польши, Австрии и Хорватии и выявили в отдельных образцах кишечную палочку и плесень. Рассматривались в ходе анализов 9 видов данного товара.

