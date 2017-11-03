Oxxxymiron представил новую модель кроссовок

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3 ноября в универмаге "Цветной" стартовала продажа кроссовок, созданных брендом Reebok Classic совместно с рэпером Oxxxymiron.

В этот день музыкант встретится с поклонниками и подпишет желающим кроссовки, сообщает "Лента.ру".

Oxxxymiron сотрудничает с Reebok с 2016 года. 11 августа рэпер участвовал в съемках рекламного ролика спортивной марки.

Oxxxymiron, настоящее имя которого Мирон Федоров, является выпускником Оксфорда по курсу средневековой английской литературы. В 2012 году музыкант получил премию GQ в номинации "Открытие года". Также он является лауреатом нескольких премий Hip-hop.ru Awards. С 2017 года Oxxxymiron возглавляет букинг-агентство Booking Machine.

В ночь на 16 октября состоялся рэп-поединок между российским рэпером Oxxxymiron и американцем Dizaster в Лос-Анджелесе. Встреча такого формата стала первой в истории мирового хип-хопа.

Батл был запланирован более года назад и проходил в рамках турнира World Domination. Прямую трансляцию проводил канал KODTV, основанный организаторами турнира. За возможность посмотреть поединок на экране нужно было заплатить 30 долларов. Поддержать российского музыканта пришла молодежь из российской диаспоры.