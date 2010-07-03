Почти 2,9 млн человек в России сделали прививки от клещевого энцефалита

Роспотребнадзор продолжает проведение оперативного мониторинга в связи с началом активности клещей. На сегодняшний день не превышены многолетние значения обращений в медицинские учреждения пострадавших от укусов клещей. Также не превышен порог заболеваемости инфекциями, которые они переносят, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"В субъектах РФ проведены акарицидные обработки на территории более 178,9 тысячи гектар. С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,85 миллиона человек, планируется привить более 3,1 миллиона человек", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей.
Ранее научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала, что клеща можно выкручивать ниткой, если нет специальной отвертки. По словам специалиста, этот способ подойдет тем, кто не может обратиться в травмпункт. А вот от народных средств по извлечению клещей, таких как масло, лак или фен, эпидемиолог советует воздержаться. Также он отметила, что избавляться от кровососущего насекомого нужно как можно быстрее.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.