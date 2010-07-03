Почти 2,9 млн человек в России сделали прививки от клещевого энцефалита

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Роспотребнадзор продолжает проведение оперативного мониторинга в связи с началом активности клещей. На сегодняшний день не превышены многолетние значения обращений в медицинские учреждения пострадавших от укусов клещей. Также не превышен порог заболеваемости инфекциями, которые они переносят, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В субъектах РФ проведены акарицидные обработки на территории более 178,9 тысячи гектар. С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,85 миллиона человек, планируется привить более 3,1 миллиона человек", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей.

Ранее научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала, что клеща можно выкручивать ниткой, если нет специальной отвертки. По словам специалиста, этот способ подойдет тем, кто не может обратиться в травмпункт. А вот от народных средств по извлечению клещей, таких как масло, лак или фен, эпидемиолог советует воздержаться. Также он отметила, что избавляться от кровососущего насекомого нужно как можно быстрее.

