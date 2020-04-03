Радиостанции готовятся к потере городов вещания и сотрудников

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Вице-президенты Российской академии радио (РАР) Юлия Голубева, Юрий Костин и Александр Полесицкий обратились к министерству связи с заявлением о предстоящем банкротстве отрасли. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Кризисные явления грозят обрушить медиа-индустрию: целыми отраслями уходит реклама, выручка от которой является основным источником доходов для всех средств массовой информации, а для некоторых практически единственным", – заявили эксперты.

Как следует из текста обращения, падение рынка составит от 30 до 50 процентов, в то время как рекламный доход у радиостанций составляет наиболее высокую часть в структуре доходов.

В письме от Российской академии радио предлагается перечень из 15 мер, которые могли бы поддержать отрасль и сохранить рабочие места. В частности, речь идет об отмене налоговых проверок, налога на прибыль и НДС, отсрочке обязательных выплат до конца года и иные шаги.

"О положении в отрасли сложно говорить, настолько неопределённая сейчас ситуация. Неопределённая в том смысле, что никто пока не понимает, сколько будет продолжаться это падение радиорынка", – подчеркнул Юрий Костин в беседе с ИА "НСН".

По словам эксперта, в сложившейся ситуации радио может рассчитывать только на помощь государства. Если же запрашивать снижение тарифов в Российской телевизионной и радиовещательной сети, то это только отсрочит кризис.

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