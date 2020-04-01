В Госдуме предложили ТВ-каналам скорректировать сетку вещания

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев призвал руководителей федеральных телеканалов скорректировать сетку вещания из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
"Как известно, в профилактике и лечении болезни огромное значение имеет психологический настрой. У нас множество телеканалов, на каждом из которых фактически ежеминутно только и транслируется негатив на тему коронавируса", – отметил депутат.
Он добавил, что на фоне распространения информации о коронавирусной инфекции появляются и фейковые новости. По его словам, в итоге такой информационный фон провоцирует панику у общества.
Депутат при этом добавил, что не говорит о полном исключении из сетки вещания трансляций о коронавирусе. По его словам, в этот период для зрителей нужно внедрить больше положительного контента в виде показов мюзиклов, жизнеутверждающих фильмов, просветительских программ.
"В этой связи я обращаюсь к руководителям ведущих федеральных телеканалов с призывом изменить содержание телепрограмм. Чтобы, кроме последних новостей о пандемии, зрители, вынужденные находиться дома, могли посмотреть любимый фильм, увидеть любимого артиста", – пояснил Свищев.
Депутат добавил, что соответствующий депутатский запрос направит генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву и главе "Газпром-Медиа Холдинг" Александру Жарову.
С подобной инициативой ранее также выступил депутат Сергей Миронов. Свои обращения по изменению сетки вещания он уже направил руководству федеральных каналов.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам меньше смотреть новости про коронавирус. Специалисты подчеркнули, что последнюю информацию о коронавирусе следует смотреть в официальных источниках, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.
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