Газета "Вечерняя Москва" разрешила отключать новости о COVID-19 на своем сайте

Фото: vm.ru
На сайте "Вечерней Москвы" появилась кнопка "Выключить коронавирус". Нажав на нее, пользователь отключает для себя новости, связанные с пандемией.
"В марте аудитория новостных сайтов увеличилась более чем на треть. Причины понятны: во-первых, в связи с распространением коронавируса и мерами, которые предпринимают власти, за новостями следят даже те, кого обычно не особо интересует продукция СМИ. Во-вторых, в связи с самоизоляцией у людей появилось больше свободного времени, которое они проводят в интернете", – объяснил главный редактор сайта vm.ru Алексей Шаравский.
Он подчеркнул, что с созданием такой кнопки облегчается поиск других новостей, не связанных с эпидемией коронавируса.
"Уверены, нашим читателям такая возможность как минимум не помешает. Надеемся, что кому-то она окажется полезной", – сказал Шаравский.
"Вечерняя Москва" – старейшая газета столицы, в 2018 году отметившая 95 лет со дня первого выпуска. Сегодня "Вечерняя Москва" – это семь успешных изданий, адресованных различным целевым группам, студия сетевого вещания, медиацентр и портал городских новостей vm.ru.
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