Газета "Вечерняя Москва" разрешила отключать новости о COVID-19 на своем сайте

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На сайте "Вечерней Москвы" появилась кнопка "Выключить коронавирус". Нажав на нее, пользователь отключает для себя новости, связанные с пандемией.

"В марте аудитория новостных сайтов увеличилась более чем на треть. Причины понятны: во-первых, в связи с распространением коронавируса и мерами, которые предпринимают власти, за новостями следят даже те, кого обычно не особо интересует продукция СМИ. Во-вторых, в связи с самоизоляцией у людей появилось больше свободного времени, которое они проводят в интернете", – объяснил главный редактор сайта vm.ru Алексей Шаравский.





Алексей Шаравский главный редактор сайта vm.ru Разумеется, СМИ дают аудитории то, что ее интересует. В итоге подавляющее большинство новостей, которые мы видим на всех новостных сайтах, так или иначе связаны с коронавирусом. Нам кажется, что у части людей уже наступило раздражение от переизбытка этой информации.

Он подчеркнул, что с созданием такой кнопки облегчается поиск других новостей, не связанных с эпидемией коронавируса.

"Уверены, нашим читателям такая возможность как минимум не помешает. Надеемся, что кому-то она окажется полезной", – сказал Шаравский.

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