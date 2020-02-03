Четырех пассажиров рейса Пекин – Иркутск госпитализировали с температурой

10:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четырех пассажиров самолета, прибывшего в Иркутск из Пекина, доставили в инфекционную больницу с повышенной температурой, сообщает РИА Новости.
Температуру выявили сотрудники Роспотребнадзора, осматривая прибывших из Китая граждан. Предварительно им поставили диагноз ОРВИ.
Граждан, контактировавших с больными, изолировали в медорганизации для осмотра. Всем им проведут диагностические исследования на наличие коронавируса.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом четыре китайские авиакомпании также продолжат полеты в Москву.
Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Кроме того, аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.
РЖД также приостановила пассажирское сообщение с КНР с 3 февраля. В этой связи поезд Пекин – Москва в понедельник утром пересек государственную границу России без пассажиров.
Глава Роспотребнадзор Анна Попова рекомендовала россиянам отказаться от участия в массовых мероприятиях, чаще мыть руки и следить за чистотой гаджетов для профилактики коронавирусной инфекции. Попова добавила, что вирус особенно опасен для детей и пожилых граждан.
Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Минздрав РФ разработал памятку с информацией о том, что нужно знать о коронавирусе.
Фото: Минздрав РФ
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