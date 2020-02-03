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Москва 24

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Общество

10:20

Четырех пассажиров рейса Пекин – Иркутск госпитализировали с температурой

общество безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четырех пассажиров самолета, прибывшего в Иркутск из Пекина, доставили в инфекционную больницу с повышенной температурой, сообщает РИА Новости.

Температуру выявили сотрудники Роспотребнадзора, осматривая прибывших из Китая граждан. Предварительно им поставили диагноз ОРВИ.

Граждан, контактировавших с больными, изолировали в медорганизации для осмотра. Всем им проведут диагностические исследования на наличие коронавируса.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом четыре китайские авиакомпании также продолжат полеты в Москву.

Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Кроме того, аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.

РЖД также приостановила пассажирское сообщение с КНР с 3 февраля. В этой связи поезд Пекин – Москва в понедельник утром пересек государственную границу России без пассажиров.

Глава Роспотребнадзор Анна Попова рекомендовала россиянам отказаться от участия в массовых мероприятиях, чаще мыть руки и следить за чистотой гаджетов для профилактики коронавирусной инфекции. Попова добавила, что вирус особенно опасен для детей и пожилых граждан.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Минздрав РФ разработал памятку с информацией о том, что нужно знать о коронавирусе.

Фото: Минздрав РФ

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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