Большой экомаркет впервые откроется на Красной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 4 по 13 октября на Красной площади можно будет приобрести фермерские продукты от отечественных производителей. В рамках гастрономического фестиваля "Золотая осень" там впервые откроется большой экомаркет.

"Совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации мы впервые откроем площадку "Золотой осени" на главной площади страны. В дни фестиваля там будет работать большой продуктовый экомаркет с 56 торговыми шале, где представят высококачественную продукцию ведущие производители из 43 регионов России. Среди них знаменитая Угличская птицефабрика, Пучежский сыродельный завод, рыбопромысловая компания "Звезда рыбака город Керчь", компания “Таежная пасека” из Хабаровского края и многие другие", – сказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает портал мэра и правительства Москвы.

В 2019 году к фестивалю присоединятся крупные столичные и федеральные торговые сети. Здесь также пройдут акции, во время которых некоторые товары можно будет купить со скидкой в 10–30%.

Осенний гастрономический фестиваль "Золотая осень" будет проходить в столице с 4 по 13 октября. Четыре площадки откроются в центре, 27 – в других округах.

В "Золотой осени" примут участие 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка, более 1,3 тысячи сетевых магазинов. Красная площадь впервые станет центром праздника.

На площадках в разных округах Москвы пройдут кулинарные мастер-классы.

Гостей фестиваля будут ждать более 1850 образовательных программ. На Матвеевской улице можно будет изучить искусство эпохи модерна, на Перерве – историю земледелия и животноводства, на Профсоюзной – примерить образ участника экспедиции Петра Кропоткина по Восточной Сибири, на бульваре Дмитрия Донского – посмотреть популярные фильмы 1950–1970-х годов.

