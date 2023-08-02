Москва 24: специалисты научат выбирать качественные арбузы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

4 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная началу сезона арбузов.

Как правильно выбрать арбуз, где лучше покупать и возможно ли отравиться некачественной ягодой, расскажут:



врач-диетолог, заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИОЗММ департамента здравоохранения Москвы Виктория Егорова;

начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

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Смотрите прямую трансляцию 4 августа в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.