Синоптики предупредили о кратковременном дожде в Москве в воскресенье

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Погода в столичном регионе в воскресенье, 2 августа, будет характеризоваться переменной облачностью и кратковременным дождем. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как объяснили эксперты портала "Метеоновости", на погодные условия в городе повлияет циклон.

"При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 19-21 градус тепла, по области до плюс 22 градусов", – рассказали синоптики.

Влажность воздуха 2 августа достигнет показателя в 55%. Ветер будет не сильным – 3-8 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то оно сохранится на уровне 744 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, в Москве будет умеренно прохладная погода, а атмосферное давление будет слабо расти. Такие условия были названы комфортными для метеозависимых людей.

В нескольких регионах России 2 августа прогнозируются интенсивные дожди, гроза, крупный град, а также сильный ветер. В частности, такие погодные условия затронут Краснодарский край и Крым.

