Иностранным гражданам запретят работать по некоторым профессиям в Калининграде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ, запрещающий иностранным гражданам работать на производстве хлеба, кондитерских изделий, быть водителями общественного транспорта и преподавателями, сообщает РИА Новости.
"Постановляю установить запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, по следующим видам экономической деятельности: производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, кондитерских изделий, детского питания, регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении", – говорится в указе.
В списке запрещенных видов деятельности – работа в такси, предоставление временного жилья, трудоустройство и подбор персонала, сфера образования, в том числе дошкольного. Чтобы работодатели смогли привести свой штат в соответствие с указом, документ вступит в силу через три месяца и будет действовать год.
Ранее Владимир Путин подписал указ о создании организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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