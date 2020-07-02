В Новосибирской области обсудили методы борьбы с засухой

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Поддержку регионального агросектора региона в условиях беспрецедентной засухи обсудили на заседании депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, сообщает ИА "НСН".
Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко отметил, что на половине территории области объявлен режим чрезвычайного положения. По его словам, сейчас это 13 районов, но вскоре их число может увеличиться до 15.
"Главная задача сейчас – сохранение маточного поголовья как дойного стада, так и мясного направления", – обратил внимание Лещенко.
Он уточнил, что Минсельхоз готовит документы по выплате субсидий за приобретенную сельхозтехнику на сумму 159 миллионов рублей. Министр подчеркнул, что при введении режима ЧС штрафные санкции применяться к производителям сельхозтоваров не будут. Размер ущерба от засухи должны определить к 9 июля.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что июль в стране будет теплым, а температура в основном останется в пределах нормы. Он добавил, что в западных регионах и в европейской части России показатели ожидаются выше нормы, в восточных регионах – в ее пределах. В Западной Сибири, в Якутии они окажутся несколько превышены.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина подтвердила, что теплый месяц прогнозируется почти на всей европейской территории страны. В Москве ночью будет от 12 до 17 градусов, днем – от 23 до 28 градусов. Осадков выпадает 94 миллиметра. Хотя июль – самый дождливый месяц в году, но пока в столице осадков прогнозируют меньше нормы.
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