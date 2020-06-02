Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Погода потенциально опасна из-за сильного ветра, цитирует сообщение ТАСС.

Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье до полудня среды, 3 июня. Во вторник, 2 июня будет дуть северо-восточный ветер скоростью 5–10 метров в секунду.

Порывы местами будут достигать 17 метров в секунду. Также в регионе ожидается дождь. Температура воздуха составит 12–14 градусов тепла, атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали, что в первую неделю лета в столице может выпасть 20–30 процентов месячной нормы осадков.

По данным центра "Фобос", май в Москве стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. За месяц в городе выпало 314% месячной нормы осадков.