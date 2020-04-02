Москва признана самым комфортным городом для жизни в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва признана самым комфортным городом для жизни среди городов-миллионников в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное Минстроем РФ и компанией Дом.РФ.
В индексе качества городской среды в 2019 году российская столица набрала 283 балла. Второе место занял Санкт-Петербург, набрав 243 балла, третье место – Казань (201 балл). Четвертое и пятое места поделили Нижний Новгород и Ростов-на-Дону (по 193 балла).
В рейтинге городов с населением от 250 тысяч до 1 миллиона жителей первое место занял Грозный (223 балла), на втором и третьем местах расположились Сочи и Тюмень (по 219 баллов). Также в пятерку лидеров вошли Белгород (218 баллов) и подмосковные Химки (217 баллов).
Тройку лидеров в городах с населением от 100 до 250 тысяч человек заняли подмосковные Реутов (261 балл), Одинцово (233 балла) и Красногорск (230 баллов). Топ-5 замкнули Великий Новгород (228 баллов) и Мытищи (227 баллов).
Методика определения включает в себя оценку по 36 индикаторам, среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств и другое.
Результаты подсчета индекса показали, что только 26,9% российских городов имеют благоприятную среду.
Ранее Москву, Сахалинскую и Тюменскую области признали самыми экономически здоровыми регионами России. В семерку лидеров также вошли Ямало-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский округ, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Магаданская и Ленинградская области.
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