Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют школьникам есть пять раз в день. Как уточняется, соблюдение режима приема пищи является одним из необходимых условий рационального питания. Рекомендации размещены на сайте ведомства.

"Важно не только что и сколько мы едим, но и в какое время и как часто. Для школьников требуется пять приемов пищи в сутки в зависимости от нагрузки, через 4-5 часов", – говорится в сообщении.

Специалисты уточняют, что завтрак должен быть плотным и включать в себя горячее блюдо. На обед школьникам рекомендуется есть суп и еще несколько блюд, а на полдник – свежие фрукты или ягоды.

"Полдник обычно бывает легким и включает молоко или кисломолочный напиток и булочку, которые изредка можно заменить мучным блюдом (оладьями, блинчиками), а также кондитерскими изделиями", – говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют на ужин давать школьникам те же блюда, что и на завтрак, но без мясных и рыбных продуктов.

Ранее в ведомстве подготовили методические рекомендации по организации здорового питания школьников. В рекомендациях предложены варианты базового меню, которые учитывают территориальные, национальные и другие особенности питания населения.

В рацион рекомендуется добавлять блюда с повышенным содержанием витаминов, микроэлементов, микронутриентов и бифидобактерий. В Роспотребнадзоре попросили образовательные учреждения правильно составлять меню горячих завтраков. В обязательном порядке рекомендуется включать туда горячее блюдо и горячий напиток.

