Праздничный обед для бездомных пройдет на площади трех вокзалов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В четверг и субботу на площади трех вокзалов в Москве пройдет праздничный обед для бездомных. Обед будет проводить благотворительный Фонд Доктор Лиза.

Как рассказала РИА Новости директор Фонда Наталья Авилова, предновогодний обед Фонд уже провел 28 декабря, помимо традиционной горячей пищи волонтеры и Дед Мороз раздали бездомным мандарины, конфеты и чистые футболки.

"Мы ездим на вокзал каждый четверг и каждую субботу, поэтому и второго числа, и четвертого числа у нас будет не обычный обед, а праздничный", – сказала Авилова.

Отмечается, что в праздничные дни волонтеров будет больше, чем обычно – люди хотят свои праздники провести с пользой. На четверг и субботу в очередь записались уже более 25 человек.

Ранее стало известно, что в Москве приступили к съемкам художественного фильма "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас. Картина расскажет об одном дне из жизни основательницы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки. Главную роль исполнит Чулпан Хаматова.

Елизавета Глинка известна своей правозащитной деятельностью и благотворительностью. В 2007 году она основала международную общественную организацию "Справедливая помощь" для поддержки умирающих онкобольных, бездомных и нуждающихся. Как глава фонда Елизавета Глинка регулярно посещала Донбасс, возила гуманитарную помощь в Сирию.

Глинка погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ.