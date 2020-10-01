ФСИН планирует бороться с тюремными call-центрами – СМИ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует представить план по ликвидации фальшивых тюремных call-центров на ближайшем заседании Совбеза РФ. Об этом сообщает издание "Коммерсант".
Как рассказал сотрудник госкорпорации "Ростех", которая сотрудничает с ФСИН, ведомство намеревается запросить на борьбу с мошенниками порядка 3 миллиардов рублей.
"Рассматривается несколько решений. Планируется применять комплекс средств: где-то это экранирование сигнала, где-то – генераторы выборочных помех", – рассказал специалист.
Описанные способы будут работать не постоянно, а ситуативно. Глушители непрерывного действия не рассматриваются, поскольку могут негативно воздействовать на здоровье сотрудников тюрем и заключенных.
О проблеме массовой работы подпольных call-центров заявляют как представители банков, так и специалисты в области информационной безопасности. Чаще всего мошенники звонят клиентам банков рано утром или поздно вечером, чтобы застать врасплох. Злоумышленники применяют методы социальной инженерии и активно пользуются незаконными базами данных абонентов.
В Роскачестве ранее рассказали, как безопасно использовать онлайн-банки на фоне резкого роста фишинговых атак на приложения финансовых организаций. В частности, эксперты призвали не заходить в банковские приложения через общественные сети Wi-Fi.
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