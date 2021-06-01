Свидетельство о смерти можно будет получить электронном виде с сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Минздрава "Об утверждении учетных форм медицинской документации, удостоверяющей случаи смерти, и порядка их выдачи". Согласно ему, с 1 сентября 2021 года получить свидетельство о смерти умершего родственника можно будет в электронном виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"По новому приказу с согласия родственников медицинское свидетельство о смерти будет формироваться в электронном виде с последующей передачей информации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения и направлением для регистрации в ЗАГС", – пояснили в ведомстве. Сейчас родственникам умершего необходимо предоставить соответствующий документ в бумажном виде для внесения изменений в запись акта гражданского состояния.
Предполагается, что нововведение позволит ускорить обмен данными между ведомствами для мониторинга смертности в стране в режиме реального времени.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в марте текущего года смертность в России упала на 21% по сравнению с показателем за декабрь 2020 года.
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