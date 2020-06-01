Психолог посоветовала родителям играть с детьми на улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Родителям стоит больше времени играть с ребенком на улице, чтобы укрепить отношения в семье, рассказала психолог Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина.
"Разумеется, пока рекомендуется соблюдать меры предосторожности, делать это следует с учетом важных особенностей. Прежде всего, отправляйтесь гулять в те дни, которые предусмотрены графиком прогулок в вашем районе, и в радиусе 2 километров от дома", – сказала Игонина Агентству "Москва".
Она подчеркнула, что игры и развлечения стоит продумать заранее, а количество времени, проведенного на улице, нужно увеличивать постепенно.
Игонина также рекомендовала родителям учиться лучше понимать потребности своего ребенка. По ее словам, подход к детям должен быть индивидуальным.
Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова ранее сообщила, что при нахождении дома нужно составить распорядок дня. Так, психолог советует организовать некую структуру жизни, расписание.
Кроме того, она отмечает, что полчаса в день упражнений пойдет на пользу, так как требуется насыщать кровь кислородом. При этом важно, чтобы у людей было правильное питание, обращает внимание специалист.
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