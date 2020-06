Сервис отправки письма самому себе заработал в России

В России запустили сервис отправки письма самому себе

Любой желающий сможет отправить себе в будущее письмо. В России теперь работает специальный сервис для тех, кто хочет переосмыслить свою жизнь после коронавируса.

Проект получил название To me from me. На его сайте можно написать текст и выбрать дату, когда это письмо придет человеку. Данное письмо, которое доставят по почте, будет бумажным. За него нужно заплатить 100 рублей.

Отмечается, что открытка для себя стоит 200 рублей. Создатели проекта пообещали отправить большую часть собранных денег благотворительному фонду.

