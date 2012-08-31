В Москве будет проведен новый конкурс на закупку трамваев

31 августа 2012, 10:32
Тендерную документацию на поставку 120 низкопольных трамваев для Москвы департамент транспорта обсудил с производителями.
В обсуждении приняли участие компании: CAF, Sinara Transport Vehicles, Bombardier, НПК "Уралвагонзавод", ALSTOM, ЗАО "Трансмашхолдинг", Siemens, KONCAR, ООО "Торговый дом "Усть-Катавский вагоностроительный завод".
Напомним, конкурс на поставку 120 городских низкопольных трамваев был объявлен еще в июле. На эти цели предполагалось потратить около 10 миллиардов рублей. Однако в Федеральную антимонопольную службу поступили жалобы на проведение тендера. Его решено было провести заново.
В соответствии с техническими требованиями, трамваи должны иметь низкий уровень шума, современную систему кондиционирования и отопления, систему контроля за режимом работы водителя, высокий уровень комфорта и повышенные скоростные характеристики – они должны развивать скорость до 75 километров в час.
Кроме того, весь подвижной состав должен быть оснащен системой ГЛОНАСС. Предполагаемая вместимость состава – до 255 человек, срок службы – 30 лет.
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, представители компаний предложили внести корректировки в технические требования и увеличить сроки проведения тендера.
Кроме того, некоторые из производителей попросили в случае победы в тендере выплачивать предоплату в евро. Однако предложение не было поддержано, поскольку по закону платежи должны осуществляться в рублях.
По итогам встречи была достигнута договоренность о том, что до 4 сентября производители направят в департамент предложения по уточнению технических требований. После этого будут проведены индивидуальные встречи с каждым производителем и подготовлено итоговое техническое описание.
Поставки трамваев должны начаться в 2014 году, поэтому тендер необходимо провести до конца 2012 года.
Первая партия трамваев нового поколения будет эксплуатироваться на маршруте №17 Медведково – Останкино. Остальные планируется использоваться для разгрузки самых напряженных маршрутов.
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