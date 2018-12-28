В Москве учителя физики уволили из-за полуголых танцев в ночном клубе

Учителя физики уволили за видео, которое он выложил в интернете год назад
Из московской школы уволили учителя физики после публикации в интернете видео, на котором он танцует стриптиз в ночном клубе, сообщает телеканал Москва 24.
Администрация школы решила, что учитель, который проводит свободное время таким образом, недостоин работать с детьми. При этом официальной причиной увольнения руководство школы называет нарушение трудового законодательства – по словам директора школы, учитель физики неоднократно опаздывал на работу и не провел четыре урока. Ученики школы вступились за педагога, однако это не повлияло на решение руководства.
Учитель года 2014 года, историк Сергей Цыбульский считает, что главное – профессиональные навыки педагога, а не то, как он проводит личное время. "Если мы вернемся назад – тогда надо попрощаться с космосом, технологиями будущего", – заявил Цыбульский.
В начале лета омскую учительницу Викторию Попову уволили из школы после того, как она выложила в интернете фотографии в нижнем белье. Десятки учителей по всей стране запустили флешмоб в поддержку педагога и стали выкладывать свои фотографии в купальнике. Руководство школы вернуло учительницу на работу.
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