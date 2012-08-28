В День знаний школьников ЦАО обучат основам циркового мастерства

В День знаний в Цирке Никулина на Цветном бульваре всех первоклассников Центрального округа столицы обучат основам циркового мастерства, информирует пресс-служба префектуры ЦАО.

"Цирковые артисты проведут мастер-классы и научат детей дрессировать собак, жонглировать, показывать фокусы, крутить хула-хуп, кататься на моноцикле и прыгать через большую скакалку. Все желающие ребята смогут превратиться в клоунов благодаря аквагриму и тематическому реквизиту, а также принять участие в параде клоунов", - говорится в сообщении.

После обучения дети, принимавшие участие в мастер-классах, смогут выступить в качестве помощников настоящих циркачей.

Праздник состоится 1 сентября с 12.00 до 15.00.

По данным префектуры ЦАО, в этом году количество первоклашек в округе составит около 6 тысяч. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 300 человек.

Ссылки по теме Префектура Центрального округа Москвы