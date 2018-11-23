23 ноября 2018, 12:20Общество
Минпросвещения оценило предложение нанять психологов для учителей
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министерство просвещения РФ одобрило инициативу по найму психологов для учителей в школы, сообщает Агентство "Москва".
Ведомство утвердило концепцию психологической службы в системе образования РФ о 2025 году. Документ вводит профессиональный стандарт педагога-психолога – психолога в сфере образования.
Для обеспечения работ психологической службы создан Федеральный ресурсный центр психологической службы системы образования. Появился институт главных внештатных психологов на уровне федеральных округов и субъектов РФ.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила министру просвещения Ольге Васильевой инициативу о введении штатных психологов для учителей в российских школах. Специалисты должны будут обучать работе с гиперактивными детьми, детьми с дефицитом внимания и помогать педагогам решать проблемы в отношениях с учениками. Это должно включаться в рабочие часы преподавателей.