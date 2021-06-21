Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет в России в 21 и 22 июня

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам состоится в России в понедельник и вторник, 21 и 22 июня. Об этом информирует пресс-служба Рособрнадзора.
В организации напомнили, что письменную часть экзамена выпускники написали 18 июня. Ученики сдают ЕГЭ по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам.
Устная часть сдается по желанию. При этом заявления на устную часть экзамена по английскому подали 102 тысячи человек, что почти равно числу участников письменного экзамена.
За письменную часть можно максимально получить 80 баллов, за устную – 20. Результаты работы будут предоставлены не позднее 7 июля.
Устная часть экзамена проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Участники также могут воспользоваться лингафонными кабинами.
Продолжительность устного экзамена по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам – 15 минут, по китайскому – 12 минут.
Ранее в России прошел единый государственный экзамен по истории и физике. В этом году его участниками стали более 260 тысяч человек.
В Рособрнадзоре рассказали, как будут проходить экзамены с точки зрения санитарных норм
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