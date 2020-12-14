Свыше 1,4 тыс человек прошли обучение в "Стартап-школе МБМ" с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 1,4 тысячи человек с начала текущего года прошли обучение в "Стартап-школе МБМ", где освоили основы предпринимательства и расширили компетенции в вопросах организации бизнеса, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, для горожан, которые хотят открыть собственное дело, организовали 39 курсов, в том числе по различным видам бизнеса: работе в качестве самозанятых, женскому предпринимательству, медицинскому и социальному бизнесу, бизнесу в сфере красоты и бизнесу по франшизе.

В материале говорится, что до конца года запланировано проведение еще двух курсов "Стартап-школы МБМ". С 14 по 18 декабря будет проходить первый. В него войдут пять модулей по следующим темам: генерация бизнес-идеи, бизнес-моделирование, разработка бизнес-плана, маркетинг, юридические вопросы, основы бухучета и налогообложения. В конце каждого занятия участники получают практические задания от экспертов.

Второй курс – это отраслевой однодневный интенсив для тех, кто планирует начать свое дело в медицинской отрасли. Он будет проходить 16 декабря.

Образовательный проект "Стартап-школа МБМ" стартовал в 2017 году при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития. Его участникам предлагается 47 интенсивных обучающих курсов.

В школе можно проверить идею своего бизнеса и получить знания о построении команды, маркетинге, брендинге и продажах. Учащимся рассказывают об основах бухгалтерского учета и особенностях законодательства.

Ранее стало известно, что в столице состоится пятый сезон проекта "Бизнес-уик-энд" с бесплатными образовательными курсами и тренингами по основам бизнеса. В нем могут принять участие будущие предприниматели от 16 до 27 лет. Обучение в рамках проекта продлится до февраля 2021 года.

