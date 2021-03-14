Первый номер электронного журнала "Родительский вестник" выйдет 15 марта

Фото: depositphotos/mary_smn

С 15 марта на базе "Электронного дневника" начнет выходить журнал "Родительский вестник". Об этом рассказала заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.

"Родительский вестник" – это тот журнал, который будет выходить еженедельно, с 15 числа", – сообщила она в эфире радиостанции "Вести ФМ".

По словам Киселевой, журнал будет отправлен родителям в электронном дневнике. В нем они смогут прочитать советы и рекомендации психологов, найти материалы о ресурсах московского образования, а также способы подготовки к экзаменам.

"Мы ищем и выстраиваем работу с родителями. Может, это и будет тем самым репетитором для родителей, который сможет отвечать на вопросы", – уточнила она.

Ранее в Роспотребнадзоре подготовили методические рекомендации по организации здорового питания школьников. В рекомендациях предложены варианты базового меню, которые учитывают территориальные, национальные и другие особенности питания населения.

В рацион рекомендуется добавлять блюда с повышенным содержанием витаминов, микроэлементов, микронутриентов и бифидобактерий. В Роспотребнадзоре попросили образовательные учреждения правильно составлять меню горячих завтраков. В обязательном порядке рекомендуется включать туда горячее блюдо и горячий напиток.