Профессор ВШЭ сообщила о недовольстве ЕГЭ среди граждан России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне все еще недовольны форматом единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом профессор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина сообщила в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По ее словам, сам экзамен за годы претерпел ряд изменений. В частности, ни в одном предмете не осталось тестовой части, в ЕГЭ теперь есть лишь задания и задачи, уточнила Абанкина.

"К проверке теперь приглашаются и эксперты, и автоматическая проверка. Экзамен сложный по всем предметам. Поэтому ждать, что его поддержат и к нему отнесутся с позитивом, довольно сложно", – сказала эксперт.

Ранее стало известно, что парламентарии от ЛДПР внесут в ГД инициативу, предлагающую отменить обязательную сдачу ЕГЭ при выпуске из школы. Законопроектом депутаты также предложили предоставить право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

Как уточнил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, единый государственный экзамен в стране не любят. С его слов, это подтверждают как опросы, так и многие родители.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что право пересдачи одного предмета ЕГЭ до конца приемной кампании появится у выпускников уже в 2024 году. При пересдаче в тот же год первый результат будет аннулирован, добавил он.

Выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году