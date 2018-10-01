Российских педагогов проверят на профпригодность

01 октября 2018, 15:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Рособрнадзор проведет масштабное исследование компетенций учителей. Педагоги будут выполнять задания по дисциплинам, которые преподают в школах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в октябре текущего года проведет всероссийское исследование компетенций учителей, в котором примут участие порядка 18 тысяч педагогов из 45 регионов", – говорится в сообщении.
Также педагогам придется пройти тест на выявление психолого-педагогических аспектов своей деятельности.
По словам замруководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, эти исследования дополняют систему оценки качества образования. "Исследования станут еще одним направлением работы по формированию единого образовательного пространства, – отметил Музаев.
В 2018 году протестируют учителей по русскому языку и литературе, математике и информатике, истории, обществознанию, экономике, праву, а также по предметам "Россия в мире", "Родной язык и родная литература", "Основы духовно-нравственной культуры народов России".
В 2019 году проверку пройдут учителя всех остальных дисциплин.
Ранее в центре при Минпросвещения разработали рекомендации для педагогов, в них учителей призвали искать потенциальных преступников в начальной школе.
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