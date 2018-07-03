Стало известно, как будет выглядеть самый высокий небоскреб в "Москва-Сити"

Самая высокая башня на территории делового центра "Москва-Сити" будет построена рядом с многофункциональными комплексами "Меркурий" и Grand Tower.

Ранее сообщалось, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство 104-этажного высотного жилого в 1-м Красногвардейском проезде. Башня будет иметь форму скошенной призмы и градиентные стеклянные фасады, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на автора архитектурного проекта Сергея Скуратова.

"Как у всех небоскребов, которые сейчас строятся, фасады будут стеклянными, там будет градиент белого матового стекла – тон будет более светлый внизу и более темный вверху", – сообщил Скуратов.

В небоскребе будет 1417 квартир, четырехэтажный подземный паркинг, офисы, торговые помещения, кафе и рестораны. Также здесь разместятся детская зона и фитнес-центр с бассейном, на кровле высотки появится общественная смотровая площадка. Общая площадь объекта составит 256 тысяч квадратных метров.

Инвестором строительства является принадлежащий столичным властям "Мосинжпроект".

Строящийся небоскреб может стать самым высоким в Москве. Сегодня самым высоким достроенным зданием столицы является восточная башня комплекса "Федерация" (374 метра).