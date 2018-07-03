Стало известно, как будет выглядеть самый высокий небоскреб в "Москва-Сити"

3 июля, 14:30
Фото: skuratov-arch.ru
Самая высокая башня на территории делового центра "Москва-Сити" будет построена рядом с многофункциональными комплексами "Меркурий" и Grand Tower.
Ранее сообщалось, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство 104-этажного высотного жилого в 1-м Красногвардейском проезде. Башня будет иметь форму скошенной призмы и градиентные стеклянные фасады, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на автора архитектурного проекта Сергея Скуратова.
"Как у всех небоскребов, которые сейчас строятся, фасады будут стеклянными, там будет градиент белого матового стекла – тон будет более светлый внизу и более темный вверху", – сообщил Скуратов.
В небоскребе будет 1417 квартир, четырехэтажный подземный паркинг, офисы, торговые помещения, кафе и рестораны. Также здесь разместятся детская зона и фитнес-центр с бассейном, на кровле высотки появится общественная смотровая площадка. Общая площадь объекта составит 256 тысяч квадратных метров.
Инвестором строительства является принадлежащий столичным властям "Мосинжпроект".
Строящийся небоскреб может стать самым высоким в Москве. Сегодня самым высоким достроенным зданием столицы является восточная башня комплекса "Федерация" (374 метра).
Фото: skuratov-arch.ru
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