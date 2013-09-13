Владимир Долгих стал членом Совета Федерации от Москвы, говорится в документе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Соответствующий указ "О наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти города Москвы" подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Долгих наделен полномочиями члена Совета Федерации на срок полномочий столичного градоначальника.