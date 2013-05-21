Из-за строительства метро "Жулебино" меняются маршруты автобусов

C 22 мая в связи со строительством станции метро "Жулебино" меняются маршруты автобусов № 177, № 279 и № 669.

Так, автобус № 177 будет следовать от 2 микрорайона Жулебина по Привольной улице, местному проезду Авиаконструктора Миля, Тарханской улице, улице Маршала Полубоярова, Саранской и Привольной улицам. В обратном направлении автобусы пойдут от Хвалынского бульвара кольцевым движением по Привольной улице, местному проезду улицы Авиаконструктора Миля, Тарханской улице, улице Маршала Полубоярова, Саранской и Привольной улицам.

Автобусы № 279 пойдут от улицы Паперника по Рязанскому проспекту, Привольной улице, Саранской улице, улице Маршала Полубоярова и Привольной улице. В обратном направлении автобусы будут следовать по Привольной улице, местному проезду улицы Авиаконструктора Миля, Тарханской улице, улице Маршала Полубоярова, Саранской и Привольной улицам.

Автобус № 669 с 22 мая будет следовать от 2-го микрорайона Жулебина по Привольной улице, местному проезду улицы Авиаконструктора Миля, Тарханской улице, улице Маршала Полубоярова и 4-му Люберецкому проезду. В обратном направлении автобусы 669 маршрута будут ездить от 4-го Люберецкого проезда кольцевым движением по Саранской улице, Привольной улице, местному проезду улицы Авиаконструктора Миля, Тарханской улице, улице Маршала Полубоярова, Саранской и Привольной улицам до конечной станции "2-й мкр. Жулебина".