15 марта 2013, 15:48

Транспорт

На юго-западе столицы изменяется маршрут автобуса № 47

С 18 марта на юго-западе Москвы изменится маршрут автобуса № 47. Изменения связаны с необходимостью обеспечить транспортное обслуживание МФЦ Гагаринского района, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Автобусы маршрута № 47 от остановки "Улица Строителей" будут следовать односторонним движением по улицам Панферова, Вавилова, Гарибальди, Ленинскому проспекту. Обратным направлением они проследуют на улицу Строителей.

Кроме того, движение автобусов этого маршрута отменяется по улице Кравченко, у станции метро "Проспект Вернадского", улице Удальцова и улице Коштоянца.

наземный транспорт автобусы маршруты

