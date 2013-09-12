С 12 по 14 сентября изменяются маршруты троллейбусов

В ночь с 12 на 13 сентября и с 13 на 14 сентября изменяются маршруты троллейбусов. Как сообщает Департамент транспорта, последние троллейбус , №11, уйдет от метро "Красногвардейская" в 23:43; от метро "Лубянка" троллейбус маршрута № 63 отправится в 22:56.

На два вечера поменялось и расписание у метро "Таганская", где 27-й маршрут уйдет в 23:32; метро "Кузьминки" - № 74 в 23:35; метро "Добрынинская" - № 71 в 23:53; от метро "Автозаводская" - № 26 в 23:22.

Также троллейбус № 67 уйдет от метро "Автозаводская" в 00:20; № 38 — от метро "Текстильщики" в 00:00; № 50 — от метро "Текстильщики" в 23:30.