С 4 марта изменятся графики последних рейсов трех автобусов

С понедельника, 4 марта, ГУП "Мосгортранс" изменит графики отправления последних рейсов автобусов. Так, последний автобус № 880 от станции Лосиноостровская к микрорайону 4"Д" Отрадного по будням будет отправляться в 22.25, а по выходным дням в 21.32.

Автобус № 259 от улицы Корнейчука к метро "Владыкино" будет отправляться в последний рейс по будням в 23.50, в выходные режим работы останется без изменений.

По рабочим дням последний автобус № 685 будет отправляться от поселка Северный к Абрамцевской улице в 0.40, по выходным его график также не изменится.