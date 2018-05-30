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Наука

30 мая 2018, 12:54

СМИ сообщили о проблемах с финансированием "Роскосмоса"

наука техника деньги

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Федеральную космическую программу могут пересмотреть из-за проблем с финансированием. Об этом РИА Новости сообщил представитель российской ракетно-космической отрасли.

По мнению собеседника агентства, сроки реализации и цели программы могут измениться в ближайшие три года. По предварительной информации, в следующем году "Роскосмос" может получить из бюджета на 17 миллиардов рублей меньше, чем было запланировано изначально. В дальнейшем, отметил источник агентства, недофинансирование будет расти: если в 2020 году оно может составить 52 миллиарда рублей, то в 2021 году – уже 75 миллиардов рублей.

Отмечается, что нехватка средств может задержать осуществление межпланетных проектов, строительство космодрома Восточный и разработку ракетно-космической техники.
По словам собеседника агентства, в ситуации недофинансирования поставленные задачи придется пересмотреть, причем уже в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина главой "Роскосмоса".

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