Ученые назвали необычный эффект прерывистого голодания

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В США исследователи установили в опытах на крысах, что при кормлении через день у животных меняется состав бактерий в кишечнике, а также снижается кровяное давление. По словам ученых, их открытие позволит разработать новые методы борьбы с гипертонией, которые основаны на корректировке стиля питания. Результаты исследования размещены в журнале Circulation Research.

Отмечается, что почти половина взрослого населения в западных странах страдает гипертонией. Постоянное повышение давления может повысить риск сердечных приступов, а также инсульта.

В последнее время появляется все больше исследований, результаты которых предполагают, что повышение артериального давления может быть связано с дисбактериозом или нарушением жизнедеятельности кишечных бактерий.

Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне решили узнать, можно ли с помощью микробиоты кишечника регулировать кровяное давление.

"Предыдущие исследования нашей лаборатории показали, что состав микробиоты кишечника у крыс со спонтанной гипертензией, склонных к инсульту, отличается от микробиоты животных с нормальным кровяным давлением", – рассказали ученые.

Ранее сообщалось, что физические упражнения высокой и умеренной интенсивности помогают избежать развития неалкогольной жировой болезни печени. К такому выводу пришли ученые из Университета Цукубы в Японии.