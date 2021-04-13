Назван способ избежать развития опасного заболевания печени

Фото: depositphotos/Syda_Productions
Физические упражнения высокой и умеренной интенсивности помогают избежать развития неалкогольной жировой болезни печени. К такому выводу пришли ученые из Университета Цукубы в Японии, сообщает JHEP Reports.
Специалисты наблюдали за состоянием пациентов с ожирением, которые придерживались диеты и делали физические упражнения в течение трех месяцев. В ходе исследования фиксировались показатели состояния печени, объем ее жировой ткани, увеличение мышечной силы, уменьшение воспаления и окислительного стресса.
Как оказалось, при соблюдении диеты физические нагрузки уменьшали риск развития начальной стадии жировой болезни печени на 9,5%, фиброза печени – на 16,4%, а также жесткость органа – на 6,8%.
Также физические нагрузки стимулировали противовоспалительную реакцию на стресс за счет активации транскрипционного фактора (Nrf2).
Ранее терапевт Арина Жигалина рассказала, в каких случаях боль в животе может быть признаком опасных заболеваний. Специалист отметила, что боль в животе может появляться на фоне проблем с желудком, печенью, кишечником, селезенкой, почками и другими органами. В данном случае одним из возможных способов терапии может стать корректировка рациона. Если дискомфорт в районе живота сопровождается температурой или кровотечениями и снижением веса, потребуется срочно обратиться к врачу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: