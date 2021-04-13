Назван способ избежать развития опасного заболевания печени

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Физические упражнения высокой и умеренной интенсивности помогают избежать развития неалкогольной жировой болезни печени. К такому выводу пришли ученые из Университета Цукубы в Японии, сообщает JHEP Reports.

Специалисты наблюдали за состоянием пациентов с ожирением, которые придерживались диеты и делали физические упражнения в течение трех месяцев. В ходе исследования фиксировались показатели состояния печени, объем ее жировой ткани, увеличение мышечной силы, уменьшение воспаления и окислительного стресса.

Как оказалось, при соблюдении диеты физические нагрузки уменьшали риск развития начальной стадии жировой болезни печени на 9,5%, фиброза печени – на 16,4%, а также жесткость органа – на 6,8%.

Также физические нагрузки стимулировали противовоспалительную реакцию на стресс за счет активации транскрипционного фактора (Nrf2).

Ранее терапевт Арина Жигалина рассказала, в каких случаях боль в животе может быть признаком опасных заболеваний. Специалист отметила, что боль в животе может появляться на фоне проблем с желудком, печенью, кишечником, селезенкой, почками и другими органами. В данном случае одним из возможных способов терапии может стать корректировка рациона. Если дискомфорт в районе живота сопровождается температурой или кровотечениями и снижением веса, потребуется срочно обратиться к врачу.

