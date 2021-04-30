Пик звездопада "Майские Аквариды" прогнозируется в начале мая

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Активность метеорного потока "Майские Аквариды" будет наблюдаться на протяжении всего мая, а его пик придется на 5–6-е числа месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

"Весь май месяц действует метеорный поток "Майские Аквариды", рожденный кометой Галлея. Максимум звездопада – 5–6-е мая, ожидается до 50 метеоров в час, Луна незначительно помешает наблюдениям", – сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что астрономическая площадка "Парк неба" с самым большим телескопом в городе откроется для посетителей в Московском планетарии 1 мая. Посетители смогут увидеть уникальную коллекцию солнечных часов. Площадка будет работать с 1 мая по 30 сентября с 11:00 до 21:00 по билету в Большой звездный зал и по индивидуальному билету.