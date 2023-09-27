Казахстан не планирует менять стоимость аренды комплекса Байконур для РФ

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Казахстанские власти не планируют менять стоимость аренды комплекса Байконур для России, пишет ТАСС со ссылкой на министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Вице-министр Малик Олжабеков уточнил, что цена в соглашении предусмотрена в долларах.

"Хоть выплаты у нас идут в национальной валюте, но эквивалентно действующему курсу. Учитывая, что курс доллара значительно возрос с 1994 года, это в некоторой степени компенсирует индексацию", – сказал Олжабеков.

Комплекс Байконур включает в себя космодром и одноименный город. Его передали России в аренду на 20 лет по соглашению, утвержденному 28 марта 1994 года, а также по договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004-м аренду продлили до 2050 года. Каждый год РФ платит Казахстану по 115 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что корабль "Союз МС-23" отстыковался от модуля "Причал" российского сегмента МКС и начал спуск на Землю. Приземление прогнозируется юго-восточнее города Казахстана Жезказган в 14:17 по московскому времени.

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