Разработана новая методика лечения рака поджелудочной железы

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Британские и китайские специалисты рассказали, что они разработали платформу для лечения рака поджелудочной железы. Методика лечения основана на модифицированном вирусе оспы, сообщает "Мир 24".

Вирусы, которым под силу избирательно инфицировать и уничтожать раковые клетки, называются онколитическими. Такие вирусы являются перспективным классом терапевтических лекарств от рака.

При использовании разных механизмов, вирусам удается уничтожить рaковые клетки. Кроме того, благодаря им срабатывают сильные противоопухолевые иммунные ответы.

Тем не менее с помощью подобного метода пациентам не получится обеспечить долгосрочное лечение рака поджелудочной железы.

Ученые из Лондонского университета Королевы Мaрии и Университета Чжэнчжоу модифицировали онколитический вирус осповaкцины. Эксперты также смогли поменять генетический код вируса.

Еще этот вирус был дополнен белком интерлейкина IL-21. В связи с чем разработанный вирус получил название VVL-21.

В рамках доклинических испытаний после введения VVL-21 замечен существенный противоопухолевый иммунный ответ. Исследователи добавили, что из технология лечения оказывает мощное терапевтическое воздействие на ряд аспектов рака поджелудочной железы.

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