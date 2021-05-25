"Роскосмос" намерен создать "кнопку жизни"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал о намерении госкорпорации создать устройство, способное передавать данные о местоположении людей с помощью спутников. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Блошенко, небольшие приборы будут схожи по внешнему виду с антилавинными бипперами, которые вшиваются в горнолыжные куртки. Работать устройство будет с помощью батареек, которые можно будет менять раз в несколько лет.

"Мы назвали этот сервис "Спутниковая кнопка жизни", в перспективе мы будем делать оператора такой услуги, который будет за небольшую абонентскую плату продавать недорогие носимые устройства", – рассказал он.

Предполагается, что такие приборы позволят отслеживать перемещение детей и пожилых людей с деменцией. Для определения местоположения планируется использовать навигационные спутники ГЛОНАСС.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшие 2–3 года изменится представление о российской космической отрасли, ее ждут инженерные чудеса. По словам Рогозина, тогда наступят времена, когда на футболках людей будет логотип не NASA, а "Роскосмоса".