Короткую жизнь мужчин связали с "токсическим" действием Y-хромосомы

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Молекулярные биологи смогли выяснить, что женщины живут дольше мужчин из-за нескольких повторяющихся участков в Y-хромосоме, которые заставляют стареющие клетки выделять опасные для жизни мужчин вещества. Об этом сообщает ТАСС.

Y-хромосома зачастую почти полностью состоит из повторяющихся транспозонов – обрывков геномов древних вирусов. В молодых клетках эти участки ДНК блокируются белковой структурой, которая слабеет с возрастом. В результате эти участки активируются и негативно воздействуют на клетки.

По данным последних исследований, в ходе эволюции Y-хромосома активно уменьшается. Это означает, что она может вовсе исчезнуть.

Молекулярные биологи из США установили, что возможность исчезновения этой хромосомы может быть напрямую связана с ускоренным старением мужчин и самцов животных.

Они провели ряд исследований на мушках двух разных видов. Так они смогли выяснить, что в старости у самцов начинается нарушение белковой "обертки" хромосомы, из-за которого в их организмах начинают скапливаться вредные вещества.

Так, самцы насекомых прожили в среднем около 78 дней, а самки – более 98 дней. Такой процесс характерен и для других видов животных, и для людей.

Биологи надеются, что последующие опыты на мушках помогут лучше изучить, как именно транспозоны влияют на жизнедеятельность стареющих клеток и как их активность связана со старческими болезнями, в том числе деменцией. Благодаря этому ученые смогут понять, как защитить пожилых мужчин от "токсического действия" их Y-хромосом на здоровье их клеток.

Ранее ученые определили главный фактор долголетия мозга. Они выяснили, что ген FOXO3 защищает стволовые клетки мозга и замедляет его старение.

Стволовые клетки производят новые клетки мозга, которые необходимы для обучения и запоминания на протяжении всей жизни. Если стволовые клетки делятся бесконтрольно, они истощаются. Ген FOXO3 выполняет свою работу, не позволяя стволовым клеткам делиться до тех пор, пока стресс не пройдет.