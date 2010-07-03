Летнее солнцестояние наступит в столице в 18:54

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Северном полушарии планеты 21 июня наблюдается летнее солнцестояние. Явление так называют из-за зрительной иллюзии: кажется, что светило зависло в зените. Минимальный угол наклона оси Земли к Солнцу составляет всего 23,4 градуса.
День сегодня продлится 17 часов 33 минуты. В 13:07 по Москве Солнце поднялось на максимальную высоту, с этого момента наступило астрономическое лето. Само солнцестояние наступит в 18:54, рассказали в пресс-службе Московского планетария.
"Сегодня самый длинный световой день и самая короткая ночь в году. Это происходит, потому что в день летнего солнцестояния Солнце поднимается на наибольшую высоту над горизонтом. В полдень можно было наблюдать самое высокое Солнце в Северном полушарии", – указали в пресс-службе.
В этот период на широте Санкт-Петербурга (почти 60 градусов) наступает время белых ночей, а севернее 66-й широты наблюдается полярный день.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.