Летнее солнцестояние наступит в столице в 18:54

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Северном полушарии планеты 21 июня наблюдается летнее солнцестояние. Явление так называют из-за зрительной иллюзии: кажется, что светило зависло в зените. Минимальный угол наклона оси Земли к Солнцу составляет всего 23,4 градуса.

День сегодня продлится 17 часов 33 минуты. В 13:07 по Москве Солнце поднялось на максимальную высоту, с этого момента наступило астрономическое лето. Само солнцестояние наступит в 18:54, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

"Сегодня самый длинный световой день и самая короткая ночь в году. Это происходит, потому что в день летнего солнцестояния Солнце поднимается на наибольшую высоту над горизонтом. В полдень можно было наблюдать самое высокое Солнце в Северном полушарии", – указали в пресс-службе.

В этот период на широте Санкт-Петербурга (почти 60 градусов) наступает время белых ночей, а севернее 66-й широты наблюдается полярный день.

