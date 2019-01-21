Президиум РАН обсудит положение о звании почетного профессора 22 января

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Президиум Российской академии наук обсудит положение о присвоении звания "Почетный профессор РАН" 22 января. Об этом сообщил вице-президент Академии Юрий Балега.

По его словам, необходимо "объяснить обществу и журналистам, что звания "Почетный профессор РАН" и "Профессор РАН" – это два принципиально разных понятия". Балега напомнил, что положение о присвоении звания "Почетный профессор РАН" приняли уже более 20 лет назад. "Сегодня у некоторых академиков возникают вопросы о том, насколько это положение отвечает современным требованиям", – цитирует вице-президента Академии ТАСС.

Балега также отметил, что вопрос о присвоении звания "Почетный профессор РАН" номинантам этого года переносится.

Ранее в пресс-службе РАН сообщили о присвоении званий почетного профессора РАН патриарху Кириллу и председателю Совфеда Валентине Матвиенко. Торжественная церемония вручения почетных дипломов была намечена на 22 января, но затем ее решили отложить. Как уточнили в РАН, на президиуме во вторник еще только рассмотрят вопрос о присвоении почетных званий главе РПЦ и председателю СФ, а само решение примут в ходе голосования.

Звание "Почетный профессор РАН" учредили в 1997 году. Его присваивают выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, а также государственным и общественным деятелям.