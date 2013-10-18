Московский планетарий открывает новую лекционную площадку

У лектория Московского планетария, занятия в котором пользуются большой популярность среди москвичей, скоро появится новая площадка – "Малая трибуна ученого". Запуск нового цикла лекций, как сообщает пресс-служба Планетария, состоится в ноябре.

Лекции цикла "Малая трибуна ученого" будут проводиться ежемесячно и заинтересуют всех неравнодушных к астрономии, физике, современным достижениям и науке в целом.

Первое занятие нового цикла, "Что такое Большой Взрыв?", состоится 8 ноября в 19.00 в конференц-зале Планетария. Лектор – профессор МГУ, доктор физико-математических наук Анатолий Засов.