Ученые открыли сахар, который помогает сбросить лишний вес

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Сахар манноза помогает сбросить лишний вес, если начать принимать его в детстве, считают ученые. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Cell Reports, где опубликовали результаты опытов.

В последние годы исследователи все чаще приходят к выводу, что вероятность развития ожирения зависит в том числе от устроения микрофлоры человека. Хадсон Фриз из Исследовательского института SBP в Ла-Хойе в США и его коллеги неожиданно открыли вещество, которое может сделать микрофлору более устойчивой к действию жирной пищи. Опыты проводились на мышах, которые имели редкие и крайне опасные расстройства в метаболизме сахаров и белков.

У людей и животных, которые страдают от данных болезней, клетки тела не могут "склеить" некоторые белковые или жировые молекулы с цепочками сахаров, что может привести к летальному исходу. В этой ситуации медики считают необходимым использовать сахар маннозу, который по своему химическому составу аналогичен глюкозе, но имеет другую пространственную структуру.

Фриз и его коллеги исследовали побочные эффекты от употребления данного сахара. Они пришли к выводу, что мыши, которые поедали большие дозы маннозы в детстве, реже страдали от лишнего веса, однако на взрослых мышей манноза не повлияла. Как предполагают ученые, это объясняется тем, что сахар воздействует не на организм мышей, а на микрофлору. Пик ее формирования приходится на детство и юность.

Исследователи считают, что сахар будет таким же образом влиять на человека. Эту идею они собираются проверить в ближайшее время.

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