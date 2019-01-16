Российские ученые превратят наночастицы в сверхбыстрые лазерные "флешки"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что оптические свойства наночастиц меняются, если облучать их сверхкороткими импульсами лазера. Открытие поможет создавать сверхплотные и быстрые флеш-карты.

"Наш подход делает гибридные олигомеры многообещающей платформой для разработки новых устройств для записи информации. В перспективе мы сможем создавать оптические чипы, что увеличит пропускную способность канала и плотность записи. Этими наработками уже интересуются крупные компании", – цитирует Дмитрия Зуева из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге журнал Laser & Photonics Reviews.

Ученые неоднократно пытались придумать способ, способный заменить транзисторы и металлические дорожки внутри чипов их световыми аналогами. До последнего времени сделать это не удавалось, так как движением света очень сложно управлять. Однако наночастицы, способные поглощать один тип частиц света и излучать другие виды световых волн, способны справиться с этой задачей.

Ранее ученые МГУ имени Ломоносова создали технологию преобразования светового излучения, которая может быть использована при разработке новых процессоров и запоминающих устройств. По словам автора исследования, кандидата физико-математических наук Бориса Афиногенова, световые волны способны переносить информацию гораздо эффективнее и быстрее, чем электрические сигналы.

Сейчас при разработке новых типов компактных преобразователей частоты оптического излучения используются объемные кристаллы размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.